De hoofdverdachte van de steekpartij vrijdag in Parijs heeft bekentenissen afgelegd. De 18-jarige Pakistaan vermeldde daarbij ook de karikaturen van de profeet Mohammed die onlangs weer gepubliceerd werden door Charlie Hebdo. De verdachte dacht dat het satirische magazine daar nog gevestigd was. Intussen zijn al negen verdachten opgepakt.

Bij de mesaanval vlak bij de oude kantoren van het satirische magazine raakten vrijdagnamiddag twee medewerkers van het mediabedrijf Premières Lignes Télévision gewond. Volgens de baas van het mediabedrijf zijn ze zwaargewond in het gezicht. Hij had kritiek dat het gebouw van het bedrijf niet beschermd wordt sinds het proces begin september begon.

Er werden negen mensen opgepakt voor de steekpartij. Vijf werden opgepakt in een Parijse voorstad in een huis waar de 18-jarige Pakistaan zou wonen. Daarnaast werd een man die eerder een kamergenoot van hem was in het district Val-d'Oise ten noorden van Parijs aangehouden voor verhoor. Eén vrijdag opgepakte verdachte werd vrijgelaten. Die bleek volgens bronnen dichtbij het onderzoek een getuige te zijn die achter de hoofdverdachte aanrende.

Zaterdag werden de jongere broer en een kennis van de islamitische tiener opgepakt, aldus bronnen bij het Franse gerecht. Volgens Le Parisien wilde de 18-jarige Pakistaan journalisten van Charlie Hebdo aanvallen. Hij dacht dat het magazine daar nog gevestigd was, bevestigen gerechtelijke bronnen aan AFP.

Charlie Hebdo was in januari 2015 het doelwit van een radicaalislamitische aanslag. Twaalf mensen kwamen toen om het leven. De twee daders werden later gedood door de politie. Drie weken geleden begon het proces tegen hun vermeende handlangers. Het tijdschrift publiceerde toen opnieuw de omstreden cartoons van de profeet Mohammed. Dat leidde ook nu weer tot protesten in islamitische landen, waaronder Pakistan.

Bij de mesaanval vlak bij de oude kantoren van het satirische magazine raakten vrijdagnamiddag twee medewerkers van het mediabedrijf Premières Lignes Télévision gewond. Volgens de baas van het mediabedrijf zijn ze zwaargewond in het gezicht. Hij had kritiek dat het gebouw van het bedrijf niet beschermd wordt sinds het proces begin september begon. Er werden negen mensen opgepakt voor de steekpartij. Vijf werden opgepakt in een Parijse voorstad in een huis waar de 18-jarige Pakistaan zou wonen. Daarnaast werd een man die eerder een kamergenoot van hem was in het district Val-d'Oise ten noorden van Parijs aangehouden voor verhoor. Eén vrijdag opgepakte verdachte werd vrijgelaten. Die bleek volgens bronnen dichtbij het onderzoek een getuige te zijn die achter de hoofdverdachte aanrende.Zaterdag werden de jongere broer en een kennis van de islamitische tiener opgepakt, aldus bronnen bij het Franse gerecht. Volgens Le Parisien wilde de 18-jarige Pakistaan journalisten van Charlie Hebdo aanvallen. Hij dacht dat het magazine daar nog gevestigd was, bevestigen gerechtelijke bronnen aan AFP. Charlie Hebdo was in januari 2015 het doelwit van een radicaalislamitische aanslag. Twaalf mensen kwamen toen om het leven. De twee daders werden later gedood door de politie. Drie weken geleden begon het proces tegen hun vermeende handlangers. Het tijdschrift publiceerde toen opnieuw de omstreden cartoons van de profeet Mohammed. Dat leidde ook nu weer tot protesten in islamitische landen, waaronder Pakistan.