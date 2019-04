Hoofdaanklager Internationaal Strafhof mag VS niet meer binnen

De Verenigde Staten hebben het inreisvisum van Fatou Bensouda, de hoofdaanklaagster van het Internationaal Strafhof, ingetrokken. Het kantoor van de magistrate bevestigde het nieuws.

De VS willen voorkomen dat de rechtbank een onderzoek opent naar mogelijke misdaden van Amerikaanse soldaten in Afghanistan.

De Gambiaanse juriste kan nog steeds naar New York reizen wanneer ze verslag moet uitbrengen aan de VN-Veiligheidsraad, aldus haar woordvoerster, die zei dat de openbare aanklaagster haar werk zal voortzetten ondanks de visumkwestie.

Bensouda had juridische goedkeuring gevraagd voor een officieel onderzoek en zei dat ze over voldoende bewijsmateriaal beschikt van oorlogsmisdaden en van foltering en mishandeling van gevangenen door Amerikaanse soldaten en CIA-medewerkers in 2003 en 2004.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo had al gedreigd met de intrekking van de visa van medewerkers van het internationaal hof. De VS heeft het statuut van het Internationaal Strafhof nooit ondertekend en erkent de legitimiteit van het ICC al jaren niet.

Het Internationaal Strafhof vervolgt oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid. Het is gebaseerd op het Statuut van Rome en in 2002 van kracht gegaan. In totaal 122 landen hebben het statuut ondertekend, inclusief alle EU-lidstaten.