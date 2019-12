Hoofd van Oekraïense anticorruptiedienst veroordeeld voor corruptie

In Oekraïne is het hoofd van de anticorruptiedienst, Artjom Sytnik, veroordeeld wegens corruptie. Het hof van beroep in de stad Rivne bevestigde vrijdag een uitspraak in eerste aanleg, zo berichtten lokale media.

Oekraïense vlag © belga

Sytnik werd sinds zijn aantreden als hoofd van de anticorruptiedienst meerdere keren uitgenodigd op vakanties naar een luxueus jachthuis. De reisjes waren telkens meerdere tienduizenden euro's waard. De hoge ambtenaar werd slechts veroordeeld tot een boete van omgerekend 130 euro. Met de veroordeling riskeert hij wel zijn job te verliezen. Oekraïne is volgens de ngo Transparancy International een van de corruptste landen in Europa. De dienst die Sytnik leidt, werd in 2015 opgericht met westers geld bedoeld voor de strijd tegen corruptie.