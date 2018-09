Hoofd Organisatie van Amerikaanse Staten sluit 'militaire interventie' niet uit in Venezuela

Luis Almagro

houdt Maduro verantwoordelijk voor de economische, humanitaire en migratiecrisis in het land.

'Wat een militaire interventie betreft om het regime van Nicolas Maduro omver te werpen, denk ik dat we geen optie mogen uitsluiten', zei Almagro op een persconferentie in de Colombiaanse stad Cúcuta. Veel Venezolanen komen via die grensstad Colombia binnen.

Humanitaire misdaden

President Maduro beschuldigde Almagro in het verleden al van inmenging.

Almagro verdedigde zijn uitspraak door 'mensenrechtenschendingen' aan te klagen en te stellen dat de Venezolaanse regering 'misdaden tegen de mensheid' begaat. 'Diplomatieke actie is de prioriteit, maar we moeten geen enkele optie uitsluiten'.

Trump

Het OAS-hoofd sluit zich daarmee aan bij de Amerikaanse president Donald Trump, die vorig reeds de 'militaire optie' tegen Maduro op tafel legde.

Als gevolg van de diepe economische en politieke crisis in hun land zijn volgens de Verenigde Naties de voorbije maanden al meer dan twee miljoen mensen naar de buurlanden gevlucht.

