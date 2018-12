Hoofd Amerikaanse grensbewaking roept op tot nieuwe aanpak na dood kind

Het hoofd van de US Customs and Border Protection (CBP) zei woensdag dat zijn agentschap meer geld moet krijgen voor medische verzorging, na de dood van het achtjarige Guatemalaanse jongetje dat door de VS werd vastgehouden. Kevin McAleenan riep op tot 'een andere aanpak', aangezien de detentiecentra aan de Amerikaanse grenzen decennia geleden voor alleenstaande mannen werden gebouwd, en niet voor kinderen en minderjarigen.

'Onze stations zijn niet gebouwd voor de groep die vandaag oversteekt', zei hij in een interview met zender CBS. 'We hebben een andere aanpak nodig. We hebben hulp nodig van het congres, we moeten medische zorg en geestelijke gezondheidszorg voor kinderen in onze faciliteiten in onze begroting opnemen', zei McAleenan, die de dood van het jongetje 'verschrikkelijk' noemde.

De CPD heeft ook bijkomende medische onderzoeken opgedragen bij alle kinderen die het vasthoudt. Het Guatemalaanse jongetje is al het tweede kind dat stierf in Amerikaans gevangenschap deze maand, nadat eerder een zevenjarig meisje dat ook uit Guatemala afkomstig was omkwam. Bij het jongetje werd maandag een gewone verkoudheid vastgesteld, nadat een grensbewaker had opgemerkt dat het kind 'glanzende ogen' had. Hij stierf om iets voor middernacht. Volgens McAleenan is het al meer dan tien jaar geleden dat een kind overleed in CBP-gevangenschap.