De Hongkongse mediamagnaat Jimmy Lai en twee andere prodemocratische demonstranten zijn donderdag in Hongkong veroordeeld voor de deelname vorig aan een verboden herdenking aan het Tiananmenprotest.

De 74-jarige Lai is de eigenaar van de inmiddels opgedoekte prodemocratische krant Apple Daily. Hij werd samen met ex-journalist Gwyneth Ho en mensenrechtenadvocaat Chow Hang-tung veroordeeld. De districtsrechtbank achtte hen schuldig aan ophitsing en deelname aan een verboden bijeenkomst. De strafmaat wordt maandag bepaald.

Na de protestwake werd een twintigtal politici en prodemocratische militanten in verdenking gesteld door de Hongkongse autoriteiten. De wake, die jaarlijks plaatsvond, herdacht de vele slachtoffers van het studentenprotest dat in 1989 neergeslagen werd op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking.

De drie zijn de laatsten die berecht werden omdat ze niet-schuldig gepleit hadden. In de praktijk verandert er weinig: ze zitten net als tientallen anderen reeds in de cel. Ze riskeren nog vervolging volgens de strenge veiligheidswet die Peking de semiautonome stadsstaat opgelegd had na straatprotest

