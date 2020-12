De prominente Hongkongse dissident Joshua Wong belooft zijn strijd voor democratie voort te zetten, ook al is hij veroordeeld tot een celstraf van 13,5 maanden voor het organiseren van een ongeoorloofd protest.

'Dit is niet het einde van de strijd (...) We sluiten ons nu aan bij de strijd in de gevangenis naast vele moedige demonstranten. Die strijd is minder zichtbaar maar is essentieel voor democratie en vrijheid in Hongkong', verklaarde Wong enkele minuten na zijn veroordeling op Twitter.

De 24-jarige Wong werd samen met twee andere bekende dissidenten Agnes Chow en Ivan Lam vervolgd vanwege een protest dat plaatsvond buiten het hoofdkantoor van de stadspolitie. Zijn mede-activisten werden veroordeeld tot een celstraf van tien en zeven maanden.

