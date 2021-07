China legt sancties op tegen zeven Amerikaanse topfunctionarissen en organisaties, nadat Washington maatregelen nam tegen Chinezen in Hongkong. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag gezegd.

Op de zwarte lijst van China staat onder meer de minister van Handel onder Donald Trump Wilbur Ross, het hoofd van de US-China Economic and Security Review Commission (USCC) Carolyn Bartholomew, de ngo Hong Kong Democratic Council en Sophie Richardson, de directeur voor China bij Human Rights Watch.

Washington drukte eerder deze maand zijn steun uit voor de prodemocratische oppositie in Hongkong en legde sancties op tegen zeven Chinese overheidsfunctionarissen. De VS waarschuwden bedrijven ook voor 'groeiende risico's' in Hongkong.

China maakt gebruik van een wet die onlangs werd goedgekeurd om zich tegen buitenlandse sancties te wapenen. De details over wat de sancties precies inhouden, werden niet vrijgegeven.

Vijand

De aankondiging van de sancties komt er in de aanloop naar een bezoek zondag van viceminister van Buitenlandse Zaken Wendy Sherman aan China. Zij wordt de eerste hooggeplaatste overheidsvertegenwoordiger die China bezoekt sinds Joe Biden in januari president werd.

Tijdens haar twee dagen durende bezoek zal Sherman een onderhoud hebben met minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi en viceminister Xie Feng. Vanwege de pandemie en bezorgdheden over de veiligheid, vindt de ontmoeting plaats in Tianjin, op 130 kilometer ten oosten van Peking.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken had aan de VS al gevraagd om te stoppen met zich te moeien met de Chinese binnenlandse aangelegenheden en om China niet meer af te schilderen als de vijand. De VS heeft het recht niet om China de les te spellen, aldus de woordvoerder. Volgens hem probeert Washington een confrontatie los te maken om zo de Chinese ontwikkeling tegen te houden.

