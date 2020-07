De politie in Hongkong zegt meer dan 300 arrestaties te hebben verricht tijdens protestacties tegen de omstreden nieuwe Chinese veiligheidswetgeving. Betogers scandeerden leuzen als 'verzet tot het einde' en 'onafhankelijkheid voor Hongkong'. Agenten vuurden traangas af en gebruikten pepperspray.

De omstreden nieuwe veiligheidswet voor Hongkong die het Chinese Volkscongres heeft goedgekeurd, stelt strenge straffen op terrorisme, ondermijning van het centraal gezag, streven naar onafhankelijkheid en samenspanning met buitenlandse krachten.

De wet is dinsdag van kracht gegaan en geldt zowel voor inwoners van Hongkong als voor mensen die daar tijdelijk verblijven. Woensdag werden al negen mensen opgepakt voor het overtreden van de wet.

In de metropool waren duizenden mensen de straat opgegaan tijdens het jubileum van de overdracht van de Britse kroonkolonie aan China op 1 juli 1997. Peking beloofde destijds dat Hongkong 50 jaar een speciale status zou krijgen, maar volgens critici wordt dat principe van 'één land, twee systemen' steeds verder ondermijnd. Inwoners van de miljoenenstad gingen vorig jaar herhaaldelijk massaal de straat op om hun ongenoegen duidelijk te maken. Die protesten waren Peking een doorn in het oog.

Revolutie

China heeft nu een veiligheidswet gemaakt die volgens activisten vaag is geformuleerd. Daarom zou de wetgeving volgens critici breed toegepast kunnen worden om tegenstanders van de communistische machthebbers aan te pakken. De politie heeft volgens een bron van de krant South China Morning Post te horen gekregen dat iedereen die oproept tot de onafhankelijkheid van Hongkong op grond van de nieuwe wetgeving kan worden opgepakt.

Agenten zou onder meer zijn verteld dat vlaggen en spandoeken met slogans die betrekking hebben op revolutie en onafhankelijkheid voortaan illegaal zijn.

Van de ruim 300 mensen die zijn aangehouden zouden er negen zijn vastgezet op verdenking van het overtreden van de nieuwe veiligheidswet.

