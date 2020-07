De regeringsleider van Hongkong, Carrie Lam, heeft aangekondigd de parlementsverkiezingen van september te zullen uitstellen vanwege een toename in het aantal coronabesmettingen.

Volgens de Britse omroep BBC worden de verkiezingen met een jaar uitgesteld.

Volgens Lam was het uitstel 'de moeilijkste beslissing in de afgelopen zeven maanden'.

Uitgesloten

Oppositieleden hadden volgens lokale media geklaagd dat de autoriteiten de coronacrisis als excuus gebruiken om tijd te rekken.

Zij hoopten in september een meerderheid te halen nu de omstreden veiligheidswet eind juni dan toch werd goedgekeurd ondanks maandenlange protesten tegen de groeiende inmenging van China. Twaalf oppositiekandidaten kregen deze week al te horen dat ze werden uitgesloten van de verkiezingen.

Het besluit dreigt dan ook de woede van het prodemocratische kamp opnieuw aan te wakkeren.

In 1997 heeft het Verenigd Koninkrijk de kolonie Hongkong weer overgedragen aan China. De miljoenenstad heeft sindsdien een speciale status als semi-autonome regio binnen China, maar de nieuwe veiligheidswet wordt gezien als een sterke inperking van die status.

