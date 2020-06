Na de goedkeuring van een nieuwe veiligheidswet in Hongkong hebben Joshua Wong en andere leiders van de pro-democratiebeweging in de Chinese semi-autonome regio aangekondigd dat ze uit hun eigen partij stappen.

Met de veiligheidswet in aantocht is het 'geen onzin' voor aanhangers van de pro-democratiebeweging om zich zorgen te maken over hun leven en veiligheid, schreef Wong dinsdag op Facebook.

'Deze wet betekent het einde van het Hongkong dat we gekend hebben. Vanaf nu begint in Hongkong een nieuw tijdperk waarin terreur heerst', aldus Wong, 'met willekeurige vervolgingen, geheime processen, gedwongen bekentenissen en politieke censuur'.

'Manifestanten in Hongkong lopen nu een hoog risico om uitgezet te worden naar Chinese rechtbanken voor processen en levenslange veroordelingen'.

'Ik blijf in Hongkong'

In het bericht kondigde Wong aan op te stappen als algemeen secretaris van de in 2016 opgerichte partij Demosisto. De internationaal bekend activist schreef ook dat hij niet gelooft dat de nieuwe wet, of andere 'draconische wetten', iets zullen veranderen aan de standvastigheid van de Hongkongers. Hij wil in Hongkong blijven, 'tot ze me het zwijgen opleggen en wegvegen'.

Ook protestleiders Nathan Law en Agnes Chow kondigden hun vertrek bij de partij aan.

Ondanks internationale kritiek keurde China dinsdag een controversiële wet goed die de nationale veiligheid in Hongkong moet garanderen. De vaste commissie in het Volkscongres nam de wet unaniem aan, berichten verschillende Hongkongse media. De wet is gericht tegen activiteiten die Peking als subversief, separatistisch of terroristisch beschouwt. Ook bestraft de wet 'geheime afspraken' met krachten in het buitenland. De democratische oppositie is bezorgd dat ze het doelwit wordt.

Met de veiligheidswet in aantocht is het 'geen onzin' voor aanhangers van de pro-democratiebeweging om zich zorgen te maken over hun leven en veiligheid, schreef Wong dinsdag op Facebook. 'Deze wet betekent het einde van het Hongkong dat we gekend hebben. Vanaf nu begint in Hongkong een nieuw tijdperk waarin terreur heerst', aldus Wong, 'met willekeurige vervolgingen, geheime processen, gedwongen bekentenissen en politieke censuur'.'Manifestanten in Hongkong lopen nu een hoog risico om uitgezet te worden naar Chinese rechtbanken voor processen en levenslange veroordelingen'.In het bericht kondigde Wong aan op te stappen als algemeen secretaris van de in 2016 opgerichte partij Demosisto. De internationaal bekend activist schreef ook dat hij niet gelooft dat de nieuwe wet, of andere 'draconische wetten', iets zullen veranderen aan de standvastigheid van de Hongkongers. Hij wil in Hongkong blijven, 'tot ze me het zwijgen opleggen en wegvegen'. Ook protestleiders Nathan Law en Agnes Chow kondigden hun vertrek bij de partij aan. Ondanks internationale kritiek keurde China dinsdag een controversiële wet goed die de nationale veiligheid in Hongkong moet garanderen. De vaste commissie in het Volkscongres nam de wet unaniem aan, berichten verschillende Hongkongse media. De wet is gericht tegen activiteiten die Peking als subversief, separatistisch of terroristisch beschouwt. Ook bestraft de wet 'geheime afspraken' met krachten in het buitenland. De democratische oppositie is bezorgd dat ze het doelwit wordt.