Het bestuur van Hongkong heeft maandag geweigerd om het omstreden wetsvoorstel over uitlevering aan China te begraven, ondanks de massale betoging zondag tegen het voorstel van meer dan een miljoen mensen in de voormalige Britse kroonkolonie.

Bestuurvoorzitster Carrie Lam bevestigt dat de Wetgevende Raad, het lokale parlement, het voorstel woensdag zoals voorzien zal behandelen. De tegenstanders van het voorstel hebben al opgeroepen om woensdag bij de Wetgevende Raad te gaan betogen of in staking te gaan. 'Ze is Hongkong naar de rand van de afgrond aan het duwen', zei de pro-democratie volksafgevaardigde van de pro-democratiebeweging Claudia Mo.

Volgens het voorstel zou het mogelijk worden om criminelen uit te leveren aan landen waarmee geen uitleveringsverdrag werd gesloten. Daardoor zouden inwoners van Hongkong, dat een aparte status heeft binnen China, voortaan ook door de Chinese overheid berecht kunnen worden.

De officiële Chinese pers zegt dat er sprake is van buitenlandse betrokkenheid bij de grote manifestatie van het voorbije weekend in Hongkong. Ze verwijten de politieke oppositie dat die 'samenspant met het Westen'.

'De centrale regering zal het bestuur van Hongkong sterk ondersteunen bij de behandeling van dit voorstel', zei Geng Shuang, de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, maandag. 'Wij verzetten ons ten stelligste tegen elke buitenlandse beïnvloeding van het wetgevende werk in Hongkong', voegde hij er op een persconferentie nog aan toe.