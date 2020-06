De politie van Hongkong heeft meerdere arrestaties verricht bij een herdenkingswake voor het bloedbad dat dag op dag 31 jaar geleden werd aangericht op het Tiananmenplein in Peking.

Het Chinese leger sloeg destijds het studentenprotest neer, waarbij honderden, mogelijk zelfs duizenden doden vielen.

Sindsdien is het verboden dat protest te herdenken. Ook zijn alle manifestaties verboden als onderdeel van anticorona-maatregelen.

Toch kwamen volgens waarnemers duizenden opdagen.

'Sommige betogers, die gekleed gaan in het zwart, blokkeren wegen naar Mongkok, Hongkong. De politie voert nu arrestaties uit', luidde de laconieke politiemelding op Twitter. Mongkok is een populaire winkelbuurt in Hongkong.

Lees ook: Beledigen van Chinees volkslied voortaan strafbaar in Hongkong

Het Chinese leger sloeg destijds het studentenprotest neer, waarbij honderden, mogelijk zelfs duizenden doden vielen. Sindsdien is het verboden dat protest te herdenken. Ook zijn alle manifestaties verboden als onderdeel van anticorona-maatregelen. Toch kwamen volgens waarnemers duizenden opdagen. 'Sommige betogers, die gekleed gaan in het zwart, blokkeren wegen naar Mongkok, Hongkong. De politie voert nu arrestaties uit', luidde de laconieke politiemelding op Twitter. Mongkok is een populaire winkelbuurt in Hongkong.