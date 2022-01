Edward Leung, de 30-jarige activist en voorstander van de onafhankelijkheid van en democratie in Hongkong, is na vier jaar gevangenisstraf vrijgelaten.

Dat hebben de autoriteiten woensdagochtend laten weten.

Leung was een rijzende ster binnen de protestbeweging in Hongkong. In 2018 belandde hij echter in de cel op beschuldiging van geweldpleging tegen de politie tijdens een demonstratie in 2016. Zijn activisme en zijn slogan 'Bevrijd Hongkong, revolutie voor onze tijd' lagen mee aan de basis van de protestbeweging die in 2019 hardhandig de kop werd ingedrukt.

Na zijn vrijlating gaf Leung een geschreven verklaring vrij: 'Na vier jaar wil ik de kostbare tijd met mijn familie koesteren en een normaal leven herstellen.'

Hij voegde toe dat hij uit de aandacht wil bijven en niet langer actief zal zijn op sociale media omdat hij is vrijgelaten onder 'een supervisiebevel'.

