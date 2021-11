De voormalige Georgische president Michail Saakasjvili, die sinds zijn terugkeer uit ballingschap gevangen zit en al weken in hongerstaking is, verkeert in kritieke toestand. Volgens zijn artsen wordt hij niet goed verzorgd.

'De huidige gezondheidstoestand van de patiënt wordt als kritiek beschouwd', aldus een groep artsen in een verklaring. Ze benadrukken dat het gevangenisziekenhuis niet aan de medische behoeften van de ex-president kan voldoen. De artsen dringen daarom aan op een onmiddellijke overbrenging van Saakasjvili naar een beter uitgerust ziekenhuis. Saakasjvili was van 2004 tot 2013 president van Georgië en werd in 2018 bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel wegens machtsmisbruik. Hij stelt dat zijn vervolging politiek gemotiveerd is. Op 1 oktober keerde Saakasjvili na acht jaar ballingschap terug naar Georgië, waar de autoriteiten hem onmiddellijk hebben opgepakt. Hij begon een hongerstaking uit protest tegen zijn opsluiting. Op 8 november werd hij overgebracht naar een gevangenisziekenhuis. Hij zei te vrezen voor zijn leven en zei ook fysiek te zijn mishandeld door zijn bewakers.

