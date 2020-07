Vrijwel alle journalisten van de grootste onafhankelijke nieuwswebsite van Hongarije hebben vrijdag ontslag genomen uit protest tegen de afdanking van hun hoofdredacteur, volgens hen onder druk van de entourage van de regering van Viktor Orban.

Szabolcs Dull, hoofdredacteur van Index.hu, werd woensdag ontslagen bij de meest gelezen nieuwssite van het land, een zeldzame kritische stem over de Hongaarse macht in een medialandschap waar verscheidenheid van opinies drastisch is teruggelopen de jongste jaren. In een vrijdag gepubliceerde mededeling maakte de redactie van Index bekend dat drie andere hoofdredacteurs 'het initiatief hadden genomen hun functie neer te leggen' en dat ze 'door meer dan 70 journalisten gevolgd' werden, de grote meerderheid dus van de zowat 90 redactieleden. Ze noemden het ontslag van Dull een 'inmenging' en hekelden een 'manifeste poging om druk uit te oefenen op Index.hu'.

Zakenman

Szabolcs Dull werd ontslagen nadat hij vorige maand geprotesteerd had tegen een voorstel van de eigenaars van de nieuwssite om de site hervormen. Hij zei dat de onafhankelijkheid ervan bedreigd werd door 'externe druk'. Woensdag zei de directie dat Dull ontslagen werd omdat hij interne documenten aan de media had prijsgegeven. Vrees over de toekomst van Index ontstond in maart, nadat het reclame-agentschap van de site voor 50 procent in handen van de machtige zakenman Miklos Vaszily was gekomen. De zakenman staat dicht bij de regering.

