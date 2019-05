Hongarije verstrekt opzettelijk geen voedsel aan migranten bij wie de asielaanvraag is afgewezen. Die praktijk is in strijd met het internationaal recht, aldus de Verenigde Naties. Die wijzen het antimigratiebeleid van premier Viktor Orban met de vinger.

Het Hoge Commissariaat voor de mensenrechten bij de VN zei informatie te hebben dat 'minstens 21 migranten die wachten op hun uitwijzing, door de Hongaarse autoriteiten van voedsel zijn onthouden, in sommige gevallen tot 5 dagen' sinds augustus 2018. In september had de Hoge Commissaris Michelle Bachelet Hongarije ervan beschuldigd geen voedsel te geven aan migranten die in transitzones aan de grens met Servië werden gehouden. Hongarije beloofde een einde aan die praktijk te maken, na een terechtwijzing van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De woordvoerster van het VN-commissariaat, Ravina Shamdasani, zei echter dat er geen duidelijke aanpassing van het wettelijk kader is en dat rapporten suggereren dat de praktijk nog steeds bestaat. Alle volwassen migranten, met uitzondering van zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, 'krijgen opzettelijk geen voedsel' nadat hun asielaanvraag is verworpen, zei ze.

Vorige week zei de Hongaarse overheid nog dat asielzoekers van wie de aanvraag wordt onderzocht, voedselhulp en onderdak krijgen 'zoals dat altijd het geval is geweest'. Wel zei de overheid ook niet verantwoordelijk te zijn voor zij die geen asiel aanvragen, noch voor zij van wie de vraag is verworpen. In de verklaring klonk het ook nog dat de afgewezen asielzoekers vrij zijn het land te verlaten en naar Servië terug te keren. Het Hoge Commissariaat verwerpt dat argument.