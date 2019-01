Hongaarse vakbonden houden nieuwe betogingen tegen 'slavenwet'

De gecontesteerde wet houdt in dat werkgevers hun arbeiders tot jaarlijks 400 overuren kunnen verplichten, terwijl ze drie jaar de tijd krijgen om die overuren uit te betalen. De vakbonden vrezen dat op die manier de zesdagenweek kan worden heringevoerd. 'We willen dat de eerste minister luistert naar onze eisen en eraan tegemoetkomt', zo verklaarde vakbondsleider Laszlo Kordas in een videoboodschap die hij voor de start van de betoging op Facebook plaatste.

De slavenwet werd meer dan een maand geleden goedgekeurd in het parlement, waar de Fidesz-partij van Orban over de absolute meerderheid beschikt. Het protest tegen de regeling is intussen uitgebreid tot een brede oproep om een halt toe te roepen aan het illiberale beleid van premier Viktor Orban. Zo wordt ook geëist om een einde te maken aan de corruptie en aan de pro-Orbanpropaganda op de openbare omroepen.

De bonden dreigen er ook mee een algemene staking in te voeren. De laatste algemene staking in Hongarije dateert van dertig jaar geleden, aan het einde van het communistische tijdperk.