Hongaarse regering laat anti-Verhofstadt-reclamewagen rondjes rijden in Brussel

The government’s mobile billboard is driving the streets of Brussels calling attention to the consequences of the pro-immigrations policies of Brussels. While hundreds have lost their lives in Europe in terrorist attacks, @guyverhofstadt says we need migration. pic.twitter.com/w1d8PPAcEk — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) December 5, 2018

Boedapest is sinds vorige week verwikkeld in een afficheoorlog met Verhofstadt, die in het Europees Parlement de liberale fractie voorzit. Nadat het parlement in september een bijzonder kritisch rapport over het Hongarije van premier Viktor Orban had aangenomen, startte diens regering een anti-Europese campagne.

Verhofstadt eiste toen dat de 18 miljoen euro die deze campagne kostte afgetrokken zou worden van de Europese middelen voor Hongarije. De Belgisch oud-premier lanceerde ook een affichecampagne waarin hij zei dat Orban met Europees geld Europa wil 'vernietigen'.

Orban sloeg vorige week terug met een affichecampagne tegen Verhofstadt. Hij liet in Boedapest een reclamewagen rondrijden met een foto van Verhofstadt en de begeleidende tekst: 'Sinds 2015 stierven honderden mensen als gevolg van terroristische aanvallen, maar Guy Verhofstadt zegt: er is geen migratiecrisis. Dit is krankzinnig.'

Die reclamewagen heeft de Hongaarse regering nu naar Brussel overgebracht, schrijft woordvoerder Zoltan Kovacs op Twitter. Een foto toont de wagen voor het Berlaymontgebouw, het hoofdkantoor van de Europese Commissie. Met de stunt wil Boedapest naar eigen zeggen aandacht vragen voor 'de gevolgen van het pro-immigratiebeleid van Brussel'.