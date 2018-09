Hongaarse premier Viktor Orban streng voor Europees Parlement aan vooravond stemming

Volgens Orban staat het vast dat het parlement officieel het standpunt zal innemen dat in Hongarije de fundamentele rechten en vrijheden in gevaar zijn. 'U staat op het punt Hongarije het recht te ontnemen zijn belangen te verdedigen', zei hij fel.

Het parlement stemt woensdag over een rapport van het Nederlandse Europarlementslid Judith Sargentini. Daarin schrijft de groene politica dat in Hongarije de rechtstaat in het gedrang is. De ngo's worden er in hun werking bedreigd, de laatste vrije media worden aan banden gelegd en het is nog maar de vraag of de bekende Soros-universiteit kan openblijven.

Het is nog niet zeker of Sargentini woensdag voldoende steun zal vinden voor haar rapport, maar de Hongaarse premier Orban ziet de bui al hangen. 'Ik weet dat jullie je keuze al hebben gemaakt en dat dit rapport zal worden goedgekeurd', begon hij dinsdag zijn interventie voor de plenaire vergadering van het parlement in Straatsburg. 'Jullie zullen zo niet alleen een regering veroordelen, maar ook een land en een natie.' Volgens Orban is het hele rapport een belediging voor de Hongaren. 'U zegt niets minder dan dat Hongarije niet betrouwbaar is. Dit rapport respecteert de Hongaren niet, gebruikt dubbele standaarden en zijn goedkeuring zal in strijd zijn met de Europese verdragen.'

Hongarije, aldus Orban, zal het recht ontnomen worden zijn belangen te verdedigen. 'Hongarije zal veroordeeld worden omdat de kiezer er beslist heeft dat het geen land van migranten zal worden.' In het parlement is het vooral uitkijken naar de houding van de EVP-fractie, waar ook de partij van Orban, Fidesz, toe behoort. Fractieleider - en sinds vorige week kandidaat-Commissievoorzitter - Manfred Weber zei dat zonder toegevingen van de Hongarijen het 'nodig kan blijken' het rapport-Sargentini goed te keuren en het desbetreffende artikel 7.1 van het Europees verdrag op te starten.

Weber benadrukte wel dat dat artikel in de eerste plaats bedoeld is om een dialoog op te starten met een lidstaat die in gebreke is. Het is pas in een later stadium dat er gesproken kan worden over een eventuele schorsing van het stemrecht van de lidstaat in de Europese ministerraden.