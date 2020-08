De zes grootste oppositiepartijen van Hongarije gaan samenwerken om de partij van premier Viktor Orbán te verslaan bij de volgende landelijke verkiezing in 2022. Ze willen onder meer één gezamenlijke kandidaat inzetten in ieder kiesdistrict.

De nationalistische Orbán is al sinds 2010 aan de macht. Zijn machtige Fidesz-partij boekte herhaaldelijk grote verkiezingsoverwinningen, onder meer doordat de oppositie verdeeld is. De zes partijen zeggen nu in een gezamenlijke verklaring dat ze goed hebben geluisterd naar 'de wil van het hun kiezers'.

De anti-Orbán-alliantie, die bestaat uit linkse en rechtse partijen, gaat werken aan een gezamenlijk verkiezingsprogramma. Ook worden mogelijk voorverkiezingen gehouden om de beste kandidaten te selecteren.

Als de partijen de verkiezingen winnen, gaan ze 'in het belang van Hongarije' samen het land besturen.

Critici vinden dat de Hongaarse democratie en de rechtsstaat onder het leiderschap van Orbán zijn verzwakt. Ook verdwenen veel onafhankelijke media. Die zijn opgekocht door zakenlieden die banden hebben met de regering.

