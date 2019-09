Honduras opent diplomatiek bureau in Jeruzalem

In aanwezigheid van president Juan Orlando Hernandez en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is zondag een diplomatiek bureau van Honduras in Jeruzalem geopend.

Juan Orlando Hernandez (links), de president van Honduras, in het gezelschap van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu (midden) en zijn echtgenote Sara, Jeruzalem, 1 september 2019 © Reuters