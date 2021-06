Honduras heeft donderdag als vierde land een ambassade geopend in Jeruzalem na een inwijding in aanwezigheid van de president van het Centraal-Amerikaanse land, Juan Orlando Hernandez. 'Welkom in onze eeuwige hoofdstad, Jeruzalem', zei premier Naftali Bennett, die Hernandez een 'echte vriend van Israël' noemde.

Honduras kondigde vorig jaar aan dat het zijn ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem zou verhuizen, nadat toenmalig president Donald Trump de Amerikaanse ambassade in mei 2018 naar de omstreden stad had verplaatst. Guatemala en Kosovo volgden eerder het voorbeeld van de Verenigde Staten.

Trump erkende Jeruzalem in december 2017 unilateraal als hoofdstad van Israël, een historische stap, die woede uitlokte in het buitenland en bij de Palestijnse bevolking. De Palestijnen zien in de verhuizing van de ambassades en de erkenning van Jeruzalem als Israëlische hoofdstad een bekrachtiging van de Israëlische controle over Oost-Jeruzalem.

