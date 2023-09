‘Honderden slachtoffers’ bij explosie in brandstofdepot in Nagorno-Karabach

In de betwiste regio Nagorno-Karabach in de Zuidelijke Kaukasus zijn bij een ontploffing van een brandstofdepot honderden slachtoffers gevallen. De niet-erkende separatistische autoriteiten spreken van minstens 200 gewonden en een onbekend aantal doden in de buurt van de hoofdstad Stepanakert. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend.

Op foto’s op sociale media zijn enorme vlammen te zien. Volgens politica Metakse Akopjan stonden veel mensen op het moment van de ontploffing aan te schuiven om benzine te tanken en vervolgens de regio te ontvluchten naar Armenië.

BREAKING – Petrol depot explodes just outside of Stepanakert, Nagorno Karabakh, in the Haykazov area, amid locals queuing to fill up, unconfirmed reports of tens of casualties, killed and injured. No confirmation on numbers.



Video not official. pic.twitter.com/DtHRaF1hk0 — Nagorno Karabakh Observer (@NKobserver) September 25, 2023

Vorige week startte Azerbeidzjan een militaire operatie in Nagorno-Karabach, een regio die internationaal erkend is als deel van Azerbeidzjan, maar een Armeense meerderheid heeft. Er volgde snel een wapenstilstand. Intussen heerst er wel ongerustheid over het lot van de bevolking. Duizenden Armeniërs zijn al op de vlucht zijn geslagen.

Of de ontploffing gelinkt is aan het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan is nog niet duidelijk. Het mensenrechtenbureau van de regio heeft de internationale gemeenschap maandag om hulp gevraagd om de zwaargewonde slachtoffers te verzorgen. “De medische capaciteit op Nagorno-Karabach is onvoldoende om mensenlevens te redden”, klonk het op X, het vroegere Twitter.

De humanitaire situatie in Nagorno-Karabach is al langer precair. Azerbeidzjan blokkeert al maanden de enige toegangsweg vanuit Armenië, waardoor voedsel, medicatie en brandstof schaars zijn in de regio.