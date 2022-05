Honderden pro-abortusdemonstraties in de VS

In de Verenigde Staten vinden zaterdag honderden demonstraties plaats voor het recht op abortus. In totaal worden er zowat 450 optochten georganiseerd, waarvan vier grote marsen in New York, Chicago, Los Angeles en Washington.

In de hoofdstad verwachten de organisatoren minstens 17.000 mensen. Verschillende grote progressieve organisaties hadden eerdere deze week opgeroepen om zaterdag massaal op straat te komen om te demonstreren voor het recht op abortus, nu het Amerikaanse Hooggerechtshof dat recht op de helling dreigt te zetten.

Begin deze week publiceerde Politico een ontwerpadvies waarmee het Supreme Court het historische arrest ‘Roe versus Wade’ uit 1973, dat het abortusrecht grondwettelijk garandeerde, ongedaan wil maken. Opperrechter John Roberts erkende de authenticiteit van het document, maar voegde eraan toe dat het niet om een definitief standpunt gaat.