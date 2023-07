‘Honderden miljoenen burgers zullen prijs betalen voor opblazen graanakkoord’

Honderden miljoenen gewone burgers zullen de prijs betalen voor het feit dat Rusland het internationaal akkoord voor de export van Oekraïens graan heeft opgeblazen. Dat heeft VN-secretaris-generaal Antonio Guterres maandag gezegd.

‘Honderden miljoenen mensen hebben te maken met honger, terwijl consumenten worden geconfronteerd met een mondiale crisis van de levensduurte. Zij zullen de prijs betalen’, zei Guterres tegen journalisten. Hij vreest dat de beslissing van Rusland ‘een klap zal toebrengen aan mensen in nood, overal in de wereld’.

Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov kondigde maandag aan dat Rusland de in juli vorig jaar afgesloten graandeal enkel maar wil verlengen als aan de Russische voorwaarden voor de export van eigen graan wordt voldaan. Het akkoord loopt nog tot maandagavond en is volgens het Kremlin ‘de facto beëindigd’. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die het graanakkoord mee onderhandeld heeft, is ervan overtuigd dat Rusland desondanks wil doorgaan met de uitvoer van Oekraïens graan via de Zwarte Zee. Mocht dat toch niet het geval zijn, wil Oekraïne zijn graan blijven exporteren. Er is sprake van alternatieve uitvoerroutes via de Donau.

Aan de Britse openbare omroep BBC zei de voorzitter van de ‘Ukrainian Grain Association’ dat zijn leden alternatieve routes voor de uitvoer van graan hebben geïdentificeerd, onder meer via de rivier Donau. Maar dit traject is minder efficiënt, waardoor de hoeveelheid graan die kan worden geëxporteerd zou dalen, terwijl de logistieke kosten zouden stijgen.

De internationale gemeenschap veroordeelt de beslissing van Moskou scherp. De Verenigde Staten spreken over een ‘wrede daad’, Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft het over een ‘cynische’ beslissing, terwijl de Britse premier Rishi Sunak het ‘zeer ontgoochelend’ noemt.