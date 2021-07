In het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam hebben vandaag al honderden mensen afscheid genomen van de doodgeschoten Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries. Voor de deuren van het theater staat al de hele dag een lange rij.

Al sinds zeven uur vanochtend verzamelen zich mensen die de vermoorde journalist een laatste groet willen brengen. Inmiddels staan er honderden mensen in de wachtrij. De gemeente Amsterdam meldt op Twitter dat belangstellenden rekening moeten houden met een flinke wachttijd. Ook moeten mensen anderhalve meter afstand van elkaar houden, binnen en buiten. 'Houd het afscheid zo kort mogelijk. Zo krijgt iedereen de kans een laatste eer te bewijzen', aldus de gemeente.

Steeds meer mensen

De wachtrij liep iets voor elf uur door de Sarphatistraat, over de brug bij de Amstel. Er komen steeds meer mensen bij. Velen zijn al vroeg gekomen omdat ze verwachtten dat het erg druk zou worden. Ook het weer speelt een rol. Verschillende mensen willen de voorspelde warmte voor zijn.

De gemeente houdt in de gaten hoe alles verloopt en hoe druk het wordt, vertelt een woordvoerder. De deuren sluiten volgens planning om 20.00 uur. Vandaag kan het publiek een laatste groet brengen aan de misdaadverslaggever, donderdag nemen familie, vrienden en collega's met een besloten dienst in Koninklijk Theater Carré afscheid van de misdaadjournalist.

