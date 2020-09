Honderden huizen verwoest door natuurbranden in Amerikaanse staat Oregon

Natuurbranden hebben honderden huizen verwoest in de Amerikaanse staat Oregon. Zeker vijf plaatsen zijn grotendeels in de as gelegd, maakte gouverneur Kate Brown bekend. Ze vreest voor het 'grootste verlies van mensenlevens' door branden in de geschiedenis van haar staat.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













De lucht kleurt oranje in grote delen van de westelijke staten Oregon en Californië, door de talloze bosbranden die in beide staten branden. 8 september 20220 © Reuters

In de staat, in het noordwesten van het land, woeden verschillende grote natuurbranden. Die worden aangewakkerd door de harde wind. Ook is sprake van hoge temperaturen. Gouverneur Brown zei dat de plaatsen Detroit, Blue River, Vida, Phoenix en Talent zwaar zijn getroffen. Brown noemde geen dodental. Bij een van de dodelijkste branden in de geschiedenis van de staat vielen 13 doden in 1936. In de staat, in het noordwesten van het land, woeden verschillende grote natuurbranden. Die worden aangewakkerd door de harde wind. Ook is sprake van hoge temperaturen. Gouverneur Brown zei dat de plaatsen Detroit, Blue River, Vida, Phoenix en Talent zwaar zijn getroffen. Brown noemde geen dodental. Bij een van de dodelijkste branden in de geschiedenis van de staat vielen 13 doden in 1936.