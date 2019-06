Honderden arrestaties tijdens betoging tegen autoriteiten in Moskou

Tijdens een mars in steun van journalist Ivan Goloenov en tegen politiegeweld in de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden manifestanten opgepakt - 200 volgens de politie, minstens 400 volgens ngo OVD-Info, gespecialiseerd in het opvolgen van arrestaties.

Alexei Navalny wordt gearresteerd in Moskou © Belga Image