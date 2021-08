Zeker één persoon is om het leven gekomen door zware regenval op het Japanse eiland Kyushu en honderdduizenden Japanners is gevraagd hun huis te verlaten. Japanse meteorologen waarschuwen voor aardverschuivingen door een recordhoeveelheid regen, die ook de komende dagen nog aanhoudt.

Het slachtoffer kwam om het leven als gevolg van een aardverschuiving in de Japanse stad Unzen, die twee huizen meesleepte. Twee andere inwoners van de stad worden nog vermist.

Volgens de nationale televisiezender NHK zijn bewoners van tot wel 1,5 miljoen woningen opgeroepen een veilig heenkomen te zoeken. Op beelden zijn ondergelopen straten en wijken te zien.

Een van de steden waar het water nauwelijks binnen de oevers van de rivieren blijft, is Hiroshima. De autoriteiten hebben 70.000 bewoners van de stad opgeroepen hun huizen te verlaten, maar evacuatie is nog niet verplicht. De autoriteiten waarschuwen dat evacuaties bemoeilijkt kunnen worden door het snel stijgende water. 'Het risico bestaat dat het de komende dagen tot een grote catastrofe komt', waarschuwt het Japans Meteorologisch Instituut

Het slachtoffer kwam om het leven als gevolg van een aardverschuiving in de Japanse stad Unzen, die twee huizen meesleepte. Twee andere inwoners van de stad worden nog vermist. Volgens de nationale televisiezender NHK zijn bewoners van tot wel 1,5 miljoen woningen opgeroepen een veilig heenkomen te zoeken. Op beelden zijn ondergelopen straten en wijken te zien. Een van de steden waar het water nauwelijks binnen de oevers van de rivieren blijft, is Hiroshima. De autoriteiten hebben 70.000 bewoners van de stad opgeroepen hun huizen te verlaten, maar evacuatie is nog niet verplicht. De autoriteiten waarschuwen dat evacuaties bemoeilijkt kunnen worden door het snel stijgende water. 'Het risico bestaat dat het de komende dagen tot een grote catastrofe komt', waarschuwt het Japans Meteorologisch Instituut