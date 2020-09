Rusland probeert de geloofwaardigheid van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, en met name het briefstemmen, te ondermijnen. Dat zegt het ministerie van Binnenlandse Veiligheid in een interne nota, zo berichtten meerdere media in de Verenigde Staten.

'Rusland zal waarschijnlijk de aandacht blijven vestigen op de kritiek tegen het briefstemmen zodat de bevolking het vertrouwen in het verkiezingsproces verliest', luidt het in de nota van Homeland Security. De Russische inspanningen in die zin zijn volgens het ministerie gestart in maart, via de staatsmedia en sociale media, en zijn tijdens de coronacrisis almaar toegenomen.

Amerikaans president Donald Trump waarschuwt zelf al wekenlang, zonder enig bewijs, voor het risico op fraude als kiezers massaal per post zouden stemmen. De Democraat Adam Schiff, die de Inlichtingencommissie in het Huis van Afgevaardigden voorzit, zegt in verklaring dat Rusland alleen maar de 'valse en misleidende beweringen' van Trump herhaalt.

Sancties

De Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwden er eerder al voor dat Rusland opnieuw probeert om president Donald Trump te helpen om in november herverkozen te geraken voor de Republikeinen, net als in 2016. Democratische senatoren riepen het ministerie van Financiën donderdag op om 'onmiddellijk' alle Russische personen en organisaties die zich met de Amerikaanse verkiezingen bemoeien, te sanctioneren.

De presidentsverkiezingen, waarbij Trump het opneemt tegen ex-vicepresident Joe Biden, vinden op 3 november plaats. In de peilingen scoort Biden steevast beter dan Trump.

