'Hier in Europa zijn we geshockeerd en ontsteld door de dood van George Floyd, net als de mensen in de Verenigde Staten.' Dat heeft Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid van de Europese Unie, dinsdag gezegd.

Volgens de Spanjaard was Floyds dood het gevolg van machtsmisbruik door de politie.

De dood van de Afro-Amerikaanse Floyd tijdens zijn arrestatie leidt in de VS al dagenlang tot grootschalige protesten tegen het 'racistische' politieoptreden. In verschillende steden zijn rellen ontstaan. De Europese Unie is 'geshockeerd en ontsteld' door de manier waarop Floyd in Minneapolis aan zijn einde is gekomen, zei hoge vertegenwoordiger Josep Borrell dinsdag. 'Dit is een geval van machtsmisbruik en dat moet aan de kaak worden gesteld. Elke samenleving moet uitkijken voor een overdreven gebruik van macht door haar ordediensten.'

Ook andere Europese beleidsmakers spraken zich maandag uit over de gebeurtenissen in de VS. 'Ik kan alleen maar hopen dat de vreedzame protesten niet in nog meer geweld uitmonden', zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas. 'Allemaal willen we zien hoe de Amerikanen zich verenigen, niet hoe ze verder verscheurd raken', zei zijn Britse collega Dominic Raab.

Borrell was dinsdag trouwens kritisch voor de Amerikaanse president Donald Trump. Zo heeft hij als gastheer van de G7 de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor de top die later dit jaar moet plaatsvinden. Sinds het in 2014 de Krim annexeerde is Rusland uitgesloten van wat vroeger de G8 heette en een hernieuwd lidmaatschap van de club van meest geïndustrialiseerde landen is pas mogelijk als Rusland 'zijn koers wijzigt', zei Borrell. Trump kan als gastheer van de G7 uitnodigen wie hij wil, 'maar het lidmaatschap veranderen of het formaat aanpassen, is niet een van (zijn) prerogatieven'.

Protest ging weer nacht in in New York, ondanks uitgaansverbod

Ondanks een uitgaansverbod hebben maandagnacht weer honderden betogers in New York blijven protesteren tegen racisme, discriminatie en politiegeweld. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar het kwam ook tot plunderingen, zeggen de autoriteiten. 'Deze protesten hebben invloed en betekenis', schreef burgemeester Bill de Blasio op Twitter. 'Maar in de loop van de nacht zagen we meer groepen die misbruik van de situatie maakten om geweld uit te lokken en vernielingen aan te brengen.'

Op beelden was te zien dat plunderaars de ramen insloegen van onder meer het bekende warenhuis Macy's in Manhattan en verschillende dure winkels op Fifth Avenue en Broadway. Ook in andere stadsdelen was er protest. Vele deelnemers negeerden het uitgaansverbod.

De Blasio kondigde aan dat dat verbod woensdag al vanaf 20 uur zal ingaan in plaats van 23 uur. Het duurt tot 5 uur. De maatregel geldt nu tot zondag. George Floyd, een Afro-Amerikaanse man, kwam vorige week om het leven in Minneapolis bij brutaal politiegeweld. Het protest breidde vervolgens uit over het hele land. In de marge van dat protest kwam het in vele steden tot geweld en plunderingen.

Naast New York kondigden al zeker veertig steden in de VS een nachtelijk uitgaansverbod af, waaronder ook hoofdstad Washington.

Volgens de Spanjaard was Floyds dood het gevolg van machtsmisbruik door de politie.De dood van de Afro-Amerikaanse Floyd tijdens zijn arrestatie leidt in de VS al dagenlang tot grootschalige protesten tegen het 'racistische' politieoptreden. In verschillende steden zijn rellen ontstaan. De Europese Unie is 'geshockeerd en ontsteld' door de manier waarop Floyd in Minneapolis aan zijn einde is gekomen, zei hoge vertegenwoordiger Josep Borrell dinsdag. 'Dit is een geval van machtsmisbruik en dat moet aan de kaak worden gesteld. Elke samenleving moet uitkijken voor een overdreven gebruik van macht door haar ordediensten.' Ook andere Europese beleidsmakers spraken zich maandag uit over de gebeurtenissen in de VS. 'Ik kan alleen maar hopen dat de vreedzame protesten niet in nog meer geweld uitmonden', zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas. 'Allemaal willen we zien hoe de Amerikanen zich verenigen, niet hoe ze verder verscheurd raken', zei zijn Britse collega Dominic Raab. Borrell was dinsdag trouwens kritisch voor de Amerikaanse president Donald Trump. Zo heeft hij als gastheer van de G7 de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor de top die later dit jaar moet plaatsvinden. Sinds het in 2014 de Krim annexeerde is Rusland uitgesloten van wat vroeger de G8 heette en een hernieuwd lidmaatschap van de club van meest geïndustrialiseerde landen is pas mogelijk als Rusland 'zijn koers wijzigt', zei Borrell. Trump kan als gastheer van de G7 uitnodigen wie hij wil, 'maar het lidmaatschap veranderen of het formaat aanpassen, is niet een van (zijn) prerogatieven'. Ondanks een uitgaansverbod hebben maandagnacht weer honderden betogers in New York blijven protesteren tegen racisme, discriminatie en politiegeweld. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar het kwam ook tot plunderingen, zeggen de autoriteiten. 'Deze protesten hebben invloed en betekenis', schreef burgemeester Bill de Blasio op Twitter. 'Maar in de loop van de nacht zagen we meer groepen die misbruik van de situatie maakten om geweld uit te lokken en vernielingen aan te brengen.'Op beelden was te zien dat plunderaars de ramen insloegen van onder meer het bekende warenhuis Macy's in Manhattan en verschillende dure winkels op Fifth Avenue en Broadway. Ook in andere stadsdelen was er protest. Vele deelnemers negeerden het uitgaansverbod. De Blasio kondigde aan dat dat verbod woensdag al vanaf 20 uur zal ingaan in plaats van 23 uur. Het duurt tot 5 uur. De maatregel geldt nu tot zondag. George Floyd, een Afro-Amerikaanse man, kwam vorige week om het leven in Minneapolis bij brutaal politiegeweld. Het protest breidde vervolgens uit over het hele land. In de marge van dat protest kwam het in vele steden tot geweld en plunderingen. Naast New York kondigden al zeker veertig steden in de VS een nachtelijk uitgaansverbod af, waaronder ook hoofdstad Washington.