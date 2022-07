Hof van Beroep verbiedt voorlopig uitlevering van veroordeelde aan Iran

Het Hof van Beroep van Brussel heeft de Belgische staat vrijdagavond met een beschikking verboden om de tot twintig jaar cel veroordeelde Iraanse diplomaat Assadollah Assadi uit te leveren aan Iran.

Assadollah Assadi werd in 2021 door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar vanwege poging tot terroristische moord, wegens zijn betrokkenheid bij een verijdelde bomaanslag in Parijs.

De plenaire vergadering van de Kamer keurde woensdag het wetsontwerp goed dat het mogelijk maakt dat België en Iran gevangenen aan elkaar uitleveren. Dat werd zwaar bekritiseerd omdat het de uitlevering van de terrorist Assadollah Assadi aan Teheran zou mogelijk maken.

Een van de gevangenen die bij een uitwisseling met Assadi betrokken zou kunnen zijn, is de in Iran ter dood veroordeelde VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali.