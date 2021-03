Hof van beroep spreekt Frans boegbeeld van #MeToo-campagne Sandra Muller vrij

De veroordeling van Sandra Muller, de journaliste die het boegbeeld is geworden van de Franse #MeToo-beweging, is woensdag in hoger beroep vernietigd. De man die haar aanklaagde wegens smaad is ontslagen. Dat heeft het hof van beroep in Parijs verklaard in een beslissing die door haar advocaten werd vrijgegeven aan AFP.

In eerste aanleg, in september 2019, was Sandra Muller veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van 15.000 euro aan Eric Brion, de man die ze had beschuldigd van seksuele intimidatie. 'Ook al heeft Eric Brion er misschien onder geleden dat hij de eerste man was die met de #balancetonporc (Franse versie van #MeToo, red.) aan de kaak werd gesteld, Sandra Muller handelde te goeder trouw', oordeelde de rechtbank. 'Dit is natuurlijk een enorme opluchting voor Sandra Muller en voor ons na een lange en moeilijke juridische strijd,' aldus Jade Dousselon, de advocate van de journaliste. De advocate prees het besluit als 'moedig en historisch'. 'Het hof van beroep zegt tegen de slachtoffers, tegen allen die hun stem hebben verheven, tegen allen die de waarheid hebben verteld: 'justitie zal hen niet veroordelen'', voegde ze eraan toe.