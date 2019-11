De voorbije maanden werd de kust van Brazilië besmeurd met olie, maar die hoeveelheid begint te slinken. Dat stellen de Braziliaanse autoriteiten. Ze kunnen nog niet voorspellen wat de impact gaat zijn van die olie, die meer dan 2.000 kilometer stranden in het noordoosten van het land vervuilde.

Er werd al 2.000 ton olie opgeruimd, maar de schade is enorm. Op de stranden spoelden meer dan honderd dode schildpadden, vogels en dolfijnen aan.

Nu is er sprake van een opmerkelijke afname van de hoeveelheid olie die op de stranden aankomt, verklaarde marinechef Leonardo Puntel op een persconferentie waarop ook de minister van Defensie Fernando Azevedo e Silva aanwezig was. Puntel sprak van een 'nog nooit vertoonde' ramp en voegde eraan toe dat het onduidelijk is hoeveel olie er nog in het water zit.

Deze uitspraken zijn in tegenspraak met de beweringen van president Jair Bolsonaro. Hij verklaarde zondag dat 'het ergste van de olievlek in de zee nog moet komen'.

Het was lange tijd onduidelijk waar de olie vandaan kwam, maar Bolsonaro wees zondag met beschuldigende vinger naar een Grieks schip Bouboulina. Het schip vervoerde ruwe olie van Venezuela naar Singapore en zou zou volgens de Braziliaanse autoriteiten de olie geloosd hebben in de zee. Het Griekse bedrijf van de tanker, Delta Tankers, ontkent alle aantijgingen met klem. De federale politie van Brazilië liet weten dat het bedrijf verdacht wordt, maar dat er nog geen formele aanklachten zijn. De politie vroeg het bedrijf al om een aantal documenten voor te leggen. Verder is ook informatie opgevraagd bij landen waar de tanker gepasseerd is.