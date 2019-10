Hoelang blijft de Canadese gastvrijheid nog duren?

Olivier van Beemen Freelance journalist

Canada is wereldrecordhouder vluchtelingenopvang. Wat is het verhaal achter die opmerkelijke gastvrijheid in tijden van grensmuren en immigratiestops? In de aanloop naar de verkiezingen van 21 oktober reisde Knack het land door.

Premier Justin Trudeau op campagne in Edmonton. © Reuters

Ahmed Hussen is de verpersoonlijking van de Canadian Dream. Als jongen van zestien kwam hij in 1992 in zijn eentje aan op de luchthaven van Toronto om asiel aan te vragen. Hij had een sporttas bij zich met wat schone kleren, meer niet. Met zijn familie was hij de burgeroorlog in zijn geboorteland Somalië ontvlucht, eerst naar een vluchtelingenkamp in buurland Kenia en vervolgens vloog hij de oceaan over naar de grootste stad van Canada. Zijn ouders hadden niet genoeg geld om zelf mee te reizen.

