Een dag voor Donald Trump zijn verkiezingscampagne op gang trok, besliste een rechter dat het kritische boek over zijn presidentschap van zijn voormalige Nationale Veiligheidsadviseur John Bolton mag verschijnen. Niet dat het veel had uitgemaakt: media hadden er al uitvoerig uit geciteerd, Bolton had zijn punt gemaakt. Volgens Trump is het allemaal verzonnen. Maar als het allemaal verzonnen is, waarom wilde het Witte Huis de publicatie dan verbieden omdat het zogezegd vol staat met staatsgeheimen? Na het striemende commentaar van voormalig defensieminister Jim Mattis op de aanpak van het Black Lives Matter-protest is Bolton de tweede gewezen naaste medewerker van Trump in korte tijd die hem vol raakt. Bolton beschrijft uitgebreid hoe Trump bij elke beslissing niet aan het belang van het land denkt, maar aan zijn eigen, persoonlijke belangen. Dat Oekraïne onder druk werd gezet voor vuile informatie over de zoon van Joe Biden was geen uitzondering maar deel van een patroon. Bolton hekelt ook het flirtgedrag van Trump met dictatoriale leiders zoals de Chinees Xi Jinping en de Rus Vladimir Poetin, en zijn onwetendheid over wat er in de wereld gebeurt. Zo zou hij Xi ooit hebben gefeliciteerd met zijn harde aanpak van de Oeigoeren, en was hij verbaasd te vernemen dat het Verenigd Koninkrijk over eigen kernwapens beschikt. John Bolton werkte anderhalf jaar nauw met Trump samen. Hij was altijd al een onversneden havik en trad in het Witte Huis van George W. Bush nog op als een architect van de oorlog met Irak. Van Bolton wordt gezegd dat hij elk conflict met bommen zou oplossen. Hij is voorstander van een fors Amerikaans leiderschap in de wereld en pleit, bijvoorbeeld, al jaren voor een met geweld afgedwongen regimewissel in Iran. Bolton is een lieveling van rechts en conservatief Amerika - in het bijzonder van Fox News, tot voor kort de huiszender van Trump. Bolton wilde eind vorig jaar niet getuigen op het impeachmentproces dat de Democraten tegen Trump begonnen. Hij hield zijn informatie toen liever achter de hand voor zijn boek en de miljoenen dollars die dat oplevert. Hij gaat ervan uit dat zijn getuigenis sowieso geen verschil had gemaakt, omdat de Republikeinse meerderheid in de Senaat Trump toch had vrijgesproken. De vraag is dan of zijn boek nu een rol kan spelen in de campagne voor de verkiezingen in november. Onder meer The New York Times-columnist Roger Cohen vreest ervoor: wie de ogen openhield, weet al langer hoe het er in dit Witte Huis aan toegaat. Het grootste gevaar is dat het voor veel mensen na drie jaar Trump zo lijkt te horen.