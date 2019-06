Meer dan een kwart miljoen Indiërs en Chinezen belandden tijdens de Eerste Wereldoorlog aan het westelijk front. Historicus Dominiek Dendooven onthult de verborgen geschiedenis van de 'koelies' uit Shandong en de 'sepoys' uit Punjab, de pastoor van Dikkebus en de fotograafsdochter die moest poseren met 'al die donkere' types.

Het is een merkwaardige vaststelling: van alle boeken over de Eerste Wereldoorlog is het leeuwendeel een louter nationale of eurocentrische geschiedenis. 'Het is zoals met een verrekijker', schrijft Dominiek Dendooven: er wordt ingezoomd maar er treedt tunnelvisie op. 'Verblind door de aandacht voor de geschiedenis van de eigen groep, ziet men niet langer analoge ontwikkelingen in de geschiedenissen van andere groepen.'

...