Meningen lijken steeds verder uit elkaar te liggen. En ideeën die even geleden nog extreem waren, lijken nu mainstream. Knack en het Hannah Arendt Instituut presenteren de nieuwe podcastreeks 'Gemene delers'.

Politiek en communicatie zijn alsmaar sterker verweven. Die communicatie verloopt bovendien steeds vaker via digitale weg. Sommige politieke strekkingen beheersen die beter dan andere. We spreken met Ico Maly, docent digitale media en politiek. Hij analyseert de manier waarop rechts-extremistische groepen zich een weg banen naar de mainstream. Beluister de podcast op knack.be, hannah-arendt.institute of in je favoriete podcastapp.