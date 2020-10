Wordt het een keuze tussen een behoedzame Joe Biden die de coronaregels netjes naleeft of een eigengereide Donald Trump die ze aan zijn laars lapt?

Zeker is dat Donald Trumps coronadiagnose de rollen heeft omgedraaid. Maandenlang dreef de Amerikaanse president de spot met zijn behoedzame tegenstander Joe Biden die virtueel campagne voerde van thuis uit. Nu heeft Democraat Biden het veld helemaal voor zich, terwijl Trump in het ziekenhuis ligt. Binnen één maand trekken de Verenigde Staten naar de stembus.

Als de peilingen te geloven zijn - Trumps verrassingsoverwinning in 2016 hadden ze niet voorspeld - dan is het veld in het voordeel van Biden gekanteld. Maar weinig analisten willen of kunnen voorspellen hoe Trumps ziekte de verkiezing gaat beïnvloeden. 'Geen idee', klinkt het bij de politieke website FiveThirtyEight. Trumps kiezers lijken in ieder geval niet onder de indruk. Tijdens het weekend verzamelden ze bij de duizenden voor campagnebijeenkomsten in heel het land. Trump zag nooit veel heil in mondmaskers, en ook zijn politieke medestanders blijven zonder mondmasker campagne voeren. Het virus, zo zeggen aanhangers in de Washington Post, wordt overdreven door de Democraten. 'Operatie MAGA'Sommigen zien Trumps diagnose zelfs als reden om de Amerikaanse economie helemaal open te gooien. 'Als het virus zelfs de president kan besmetten, is er geen enkele plek waar je niet besmet kan raken', aldus Matt Gaetz, een Republikeinse volksvertegenwoordiger uit Florida, tegen Fox News. 'Dit toont aan dat lockdowns geen panacee zijn die iedereen kan beschermen.'Het kan weken duren tot Trump geneest en niet meer besmettelijk is. Daarom lanceerde zijn team op zaterdag 'Operatie MAGA': onder Trumps slogan 'Make America Great Again' mobiliseert het Trump-universum om de campagne over te nemen zolang de president buiten strijd is. Kinderen Don Jr, Lara en Eric, vicepresident Mike Pence en anderen trekken de baan op. Team-Trump wil vooral laten uitschijnen dat er niets aan de hand is. Adviseurs zeggen tegen media dat ze zich geen zorgen maken. Grote bijeenkomsten met publiek blijven doorgaan. Zelfs Trump zorgde op zondag voor een stunt door met een zwarte SUV in konvooi langs zijn fans te laten rijden buiten het militaire ziekenhuis waar hij is opgenomen. 'Ik denk dat ik de geweldige patriotten die op straat staan ga verrassen', zei hij in een videoboodschap. Maar de president zit wel degelijk in het defensief. Vorige zondag onthulde de New York Times dat hij belastingen ontweek - al lijkt dat inmiddels een eeuwigheid geleden. Dan volgde een chaotisch eerste presidentieel debat waarbij Trump door de moderator op de vingers werd getikt en Biden hem 'clown' naar het hoofd slingerde. En dan moest hij nog het coronavirus oplopen, dat hij vanaf het begin minimaliseerde. 'Ik heb veel geleerd over covid, ik heb het geleerd door het zelf te ervaren, het is de school van het leven', zei Trump in de korte videoboodschap op zondag. 'Dit is niet wat we in de boeken lezen, en dat begrijp ik, en het is iets heel interessants', voegde de president, die donderdagavond positief testte op het coronavirus, eraan toe. Geen kwaad woord Trumps concurrent en voormalige vicepresident Joe Biden heeft zijn team ondertussen opgedragen geen kwaad woord te spreken over Trump persoonlijk terwijl hij in het ziekenhuis ligt. Negatieve televisiespotjes zijn uit de ether gehaald. 'Zoals we allen kunnen vaststellen is covid-19 nog steeds een bedreiging voor onze gezondheid en economische zekerheid' aldus Biden tijdens een toespraak dit weekend. 'Ik wil de president en de first lady niet aanvallen omdat ze besmet werden. Jill (Bidens echtgenote, nvdr.) en ik bidden voor hun spoedig en volledig herstel.'Biden en zijn team zijn vooralsnog virusvrij. Zij benadrukken dat het gebruik van mondmaskers en sociale afstand daarbij essentieel zijn. Team-Biden presenteert de verkiezing als een keuze tussen een kandidaat die de experts ernstig neemt en de regels tot op de letter volgt en een andere die dat niet deed. De feiten spreken voor zich. Een ceremonie in het Witte Huis vorige zaterdag was mogelijk een 'superspreader event' waarbij verschillende mensen uit Trumps entourage besmet raakten. Trumps debatcoach Chris Christie ligt in het ziekenhuis met covid-19. Campagnemanager Bill Stepien, raadgeefster Kellyanne Conway en senator Ron Johnson hebben het ook te pakken, naast Trumps echtgenote Melania, adviseur Hope Hicks en voorzitter van de Republikeinse Partij Ronna McDaniel. De ploeg van Biden is er ondertussen van overtuigd dat de voormalige vicepresident wint op 3 november. Nationale peilingen geven hem tot 12 procentpunt voorsprong op Trump. Meer Democraten dan Republikeinen zijn per post aan het stemmen. Maandag trekt Biden naar de belangrijke battleground state Florida, waar hij meer latinokiezers wil overtuigen. Ook op maandag zou de 74-jarige Trump mogelijk het ziekenhuis mogen verlaten, zei zijn dokter op zondag. Hij heeft naar verluidt geen koorts en ademhalingsklachten meer, en de vitale functies zijn stabiel. Toch is hij nog steeds niet uit de gevarenzone: tot tien dagen na besmetting kan de toestand van een patiënt nog opeens drastisch verslechteren.