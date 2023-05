Na Gerhard Schröders bezoek aan Russisch feestje: ‘Hoe laag kan een ex-bondskanselier zinken?’

De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder (79) was afgelopen dinsdag te gast op de Russische ambassade in Berlijn. In Oekraïne wordt met afschuw op Schröders aanwezigheid gereageerd.

‘Hoe kan een voormalige Duitse kanselier zo laag zinken?’ De vraag komt van bokslegende Volodymyr Klytsjko, broer van Vitali Klytsjko, burgemeester van de Oekraïense hoofdstad Kiev. Klytsjko reageerde daarmee op het bezoek van Gerhard Schröder aan de Russische ambassade in Berlijn, tijdens een receptie ter nagedachtenis van de overwinning van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland. ‘Schröder schendt hiermee alle waarden waar Duitsland en het Westen voor staan’, verklaarde Klytsjko aan de nieuwssite Bild.de. En hij besloot: ‘Ik vind dit alleen maar walgelijk.’

Dat Schröder goede relaties onderhoudt met Rusland is geen nieuws. In 2014, twee weken nadat Rusland de Krim had geannexeerd, organiseerde Poetin in Sint-Petersburg een feestje voor de zeventigste verjaardag van de ex-bondskanselier. Hij liet het zich welgevallen. Schröder bekleedde ook jaren bestuursfuncties bij Gazprom en Rosneft, de grote Russische gas- en oliemaatschappijen. Na de Russische inval in Oekraïne vroeg de huidige bondskanselier Olaf Scholz hem om die functies neer te leggen. Schröder negeerde de vraag eerst, maar stapte onder Europese druk vorig jaar alsnog op.

De sociaaldemocraat was overigens niet de enige (ex-)politicus op de herdenking in de Russische ambassade. Ook van de partij was Egon Krenz, ooit secretaris-generaal van de communistische eenheidspartij in de DDR. De krant Berliner Zeitung noteerde ook de aanwezigheid van de radicaal-rechtse politici Alexander Gauland en Tino Chrupalla (beiden Alternative für Deutschland). Die laatste gaf de Russische ambassadeur Sergei Nethayev naar verluidt een geschenk, ‘als dank voor de bevrijding van de nazi-overheersing’.

En dan was er nog – helemaal links van het politieke spectrum –parlementslid Klaus Ernst (Die Linke). Ernst verklaarde aan de krant dat hij ‘ondanks de gecompliceerde situatie’ toch was gekomen om ‘de nederlaag van het fascisme’ te vieren.