Hoe kon een loser als Hitler zo populair worden? (video)

Waaraan denkt u als u aan Adolf Hitler denkt? Aan een hysterische gek? Aan de jodenvervolging? Aan dat rare iconische snorretje? Waar je misschien niet aan denkt, is aan Hitlers leven voordat hij leider werd van het Derde Rijk. En dat zag er niet zo rooskleurig uit. Geen job, geen geld, geen politieke connecties,... Hoe is hij dan in 's hemelsnaam toch kunnen uitgroeien tot berucht dictator? Politicoloog en Duitsland-kenner prof. Dirk Rochtus (KU Leuven) graaft in de geschiedenis.

