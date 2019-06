Hoe (en waarom) de Amerikaanse politiek zelfs slachtoffers van 9/11 in de kou laat staan

Jeroen Kraan Correspondent in de Verenigde Staten

Dat de kloof tussen de Democraten en Republikeinen in Amerika levensgroot is, is inmiddels geen verrassing meer. Maar dat daardoor ook wetgeving die hulp moet bieden aan slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001 slechts met moeite door het Congres komt, is in een land vol patriottische bumperstickers verbazingwekkend.

Komiek Jon Stewart getuigt voor het Congres. © Getty Images