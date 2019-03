Hoe een ruk naar links gematigde Democraten doet huiveren

In de nieuwe generatie Democraten in de VS voeren vooral de zelfverklaarde socialisten het hoge woord. Zij liggen mee aan de basis van een ruk naar links onder de Democratische presidentskandidaten. Anderen maken zich zorgen over de 'Corbynisering' van de partij, met onder meer antisemitisme als uitwas.