Hoe een drugsspecialiste haar eigen zoon aan heroïne verloor: 'Mijn kennis liet me in de steek'

De Amerikaanse columniste Joline Gutierrez Krueger was gespecialiseerd in de drugsproblematiek toen ze haar 23-jarige zoon Devin aan een overdosis verloor. Sindsdien stelt ze de mogelijkheid tot redelijk gedrag in vraag, en is ze op zoek naar mensen die aan hun verslaving ontsnappen.