Hoe Donald Trump de techbazen (en vooral Elon Musk) een stuk armer maakt

Bij zijn inauguratie beloofde Donald Trump de Verenigde Staten een ‘gouden tijdperk’. Maar zijn grillige handelspolitiek zorgde ervoor dat de beurskoersen kelderden. Welke bedrijven van de zogenaamde ‘Magnificent 7’, de zwaargewichten in de wereld van big tech, zijn het hardst getroffen?

Er was een tijd waarin Donald Trump de mond vol had over de aandelenmarkt: ‘Ik wil niet opschepperig overkomen, maar iedereen noemt dit het Trump-effect’, zei hij nog een dag voor zijn inauguratie op 20 januari. ‘Sinds de verkiezingen is de beurs sterk gestegen.’

Inmiddels laat de Amerikaanse president zich iets voorzichtiger uit over Wall Street. De angst voor tegenheffingen, hogere inflatie en slechte economische vooruitzichten heeft aandeelhouders afgeschrikt, en de koersen zijn fors gedaald. Vooral de grote technologiebedrijven, die enkele weken geleden nog opvallend hengelden naar de gratie van Trump en het Witte Huis, zijn hard getroffen.

De ‘Aanwezige 5’

Op 20 januari waren vijf toplieden van de ‘Magnificent 7’ prominent aanwezig op de inauguratie van Donald Trump. Die ‘Indrukwekkende 7’ zijn de grote Amerikaanse technologiebedrijven. Zij hebben door hun omvang een aanzienlijke invloed op de wereldwijde aandelenmarkt.

Tim Cook (Getty Images)

Tim Cook, ceo Apple

Tim Cook kreeg bij de inauguratie van Donald Trump een stoeltje achter diens vrouw Melania. De Apple-topman zou een goede relatie hebben met de president. De aandeelhouders van Apple zijn tot nu toe relatief ongeschonden uit de beursmalaise gekomen. Dat geldt ook voor Cook zelf, die ongeveer 3 miljoen Apple-aandelen bezit.

Elon Musk (Getty Images) © Getty Images

Elon Musk, techmiljardair

De man achter onder meer Tesla, SpaceX en het socialemediaplatform X speelt als adviseur van Trump en gezicht van het departement van Overheidsefficiëntie (DOGE) een belangrijke rol bij grootschalige besparingsmaatregelen. Maar de situatie van zijn EV-bedrijf Tesla is zorgwekkend: de aandelenkoers is ingestort. Volgens berekeningen van persbureau Bloomberg is Musks vermogen sinds Trumps inauguratie met ongeveer 148 miljard dollar gedaald.

Sundar Pichai (Getty Images) © NurPhoto via Getty Images

Sundar Pichai, ceo Alphabet

Ook Alphabet-topman Sundar Pichai zat bij de inauguratie in de buurt van Donald Trump. Volgens mediaberichten lobbyt Alphabet actief in het Witte Huis om te voorkomen dat het bedrijf wordt opgesplitst. Maar op de beurs gaat het allesbehalve goed voor het moederbedrijf van Google. Sinds Trumps inauguratie is zijn aandelenkoers met meer dan 15 procent gedaald.

Mark Zuckerberg (Getty Images) © Zuffa LLC

Mark Zuckerberg, ceo Meta

Waar is de tijd dat Donald Trump het sociale netwerk Facebook een ‘vijand van het volk’ noemde en dreigde Meta-ceo Mark Zuckerberg in de gevangenis te gooien? Trump werd van de platforms van Meta verbannen. Inmiddels heeft Facebook de blokkade opgeheven en probeert Zuckerberg in de gunst van het Witte Huis te komen. Volgens Bloomberg is zijn vermogen sinds Trumps inauguratie met ongeveer 5 miljard dollar geslonken.

Jeff Bezos (Getty Images) © FilmMagic

Jeff Bezos, oprichter Amazon

Voor Amazon-topman Jeff Bezos heeft zijn toenadering tot Trump tot nu toe geen vruchten afgeworpen. Tijdens de verkiezingscampagne zou Bezos, die ook eigenaar is van de krant The Washington Post, zijn redactie onder druk hebben gezet om geen stemadvies te geven. Volgens berekeningen van Bloomberg is Bezos’ vermogen sinds Trumps verkiezing met ongeveer 29 miljard dollar afgenomen.

De ‘Afwezige 2’

Niet alle grote technologiebedrijven stuurden een vertegenwoordiger naar de inauguratie van de nieuwe president.

Zo bleef Jensen Huang, ceo van chipfabrikant Nvidia, er weg. Chipproducenten zijn de afgelopen weken hard afgestraft door aandeelhouders. Analisten waarschuwen dat de sector zwaar zou lijden onder een handelsoorlog.

Ook Microsoft-ceo Satya Nadella ontbreekt op de foto van de Trump-ceremonie. Toch heeft Microsoft Trump financieel gesteund en via LinkedIn gefeliciteerd met zijn inauguratie. Op de beurs is het bedrijf relatief goed weggekomen.

Steun voor Musk

Hoewel Donald Trump slechts enkele weken geleden aan zijn tweede ambtstermijn begon, staan sommige van de belangrijkste Amerikaanse bedrijven er slechter voor dan voor zijn inauguratie. Dat raakt ook beleggers die via beursindices zoals de MSCI World Index in de aandelenmarkt investeren.

Het moet nog blijken of de ceo’s van de Magnificent 7 alsnog garen zullen spinnen bij hun toenadering tot het Oval Office. Elon Musk kan alvast rekenen op steun uit de hoogste kringen: dinsdag kondigde Donald Trump aan dat hij een Tesla wil kopen – ‘als teken van vertrouwen en steun voor Elon Musk, een waarlijk groot Amerikaan’.

Of dat de geplaagde autofabrikant zal redden, is twijfelachtig. Amerikaanse presidenten zitten tenslotte zelden zelf achter het stuur.