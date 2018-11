Hoe de recente Chinese geschiedenis opgeborgen werd (en blijft)

Het oude Zomerpaleis, Yuanming Yuan, is in dit gele-blaren-seizoen een uitgelezen plek voor bezinning over de Chinese geheugenziekte: de meeste jonge mensen weten hier zo goed als niets van hun recente geschiedenis, zo kleurrijk als ze is met Grote-Sprongen-Voorwaarts plus hongersnoden, Culturele Revoluties en Tiananmen-'incidenten'. Vergeten? Niets gehoord van hun ouders, hun grootmoeder? Of willen ze niets weten? Vragen zonder antwoord, waar ik al tien jaar mee rondloop.

