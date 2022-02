Het sloeg bij nieuwszender CNN in als een bom: baas Jeff Zucker nam woensdag, gedwongen, ontslag. Officieel was de reden een niet bekendgemaakte relatie met een andere CNN-werknemer. Maar er was duidelijk meer aan de hand.

De positie van Jeff Zucker (56) was zeker niet onbesproken. Hij was eerder de baas van entertainmentzender NBC en in die hoedanigheid gaf hij controversiële kansen aan Donald Trump en de tegenwoordig veelbelaagde podcaster Joe Rogan. Met Trump maakte hij in de vroege jaren van dit millenium het programma The Apprentice, dat Trump de populariteit bezorgde die hem op weg zette naar het presidentschap. Hij gaf Rogan zijn eerste grote tv-baan, als presentator van Fear Factor. Negen jaar geleden werd Zucker de baas van CNN. Hij was degene die de zender openstelde voor -opnieuw- Trump en The Donald in de aanloop naar de presidentsverkiezing van 2016 een tijdlang ongebreideld zendtijd bezorgde. Hij liet CNN de campagnetoespraken van Trump uitzenden. De zender kreeg meer kijkers, en Trump meer kiezers.Aan het begin van de pandemie liet Zucker op een andere manier de journalistieke standaarden van zijn zender varen. Hij liet de toenmalige gouverneur van de zwaargetroffen staat New York, Andrew Cuomo, herhaaldelijk interviewen door zijn broer Chris, nieuwsanker van CNN. Andrew was op dat moment een rockster in de strijd tegen covid. Zijn dagelijkse persbriefings werden door miljoenen gevolgd. En ook de interviews tussen de broers deden het goed in de ratings. Opnieuw: CNN vond kijkers, de gouverneur verwarmde kiezersharten, en Chris werd verreweg de populairste anker van de zender. Iedereen won.Dat bleef niet duren. Zoals alle nieuwszenders kende CNN een steile terugval van de kijkcijfers na het tijdperk Trump. Gemiddeld verloren deze zenders 36 procent van hun publiek. Een tijdlang zag het ernaar uit dat Zucker in 2021 zou opstappen, maar toen werd een grote hervorming aangekondigd. Moederbedrijf WarnerMedia zou niet langer deel uitmaken van AT&T maar zou samengaan met Discovery. Zucker leek door die veranderende configuratie toch weer gewonnen om in functie te blijven.Eind 2021 had hij echter nog een taaie kat te geselen: Chris Cuomo. Terwijl gouverneur Andrew Cuomo worstelde met beschuldigingen van seksueel wangedrag (en uiteindelijk ontslag zou nemen) ontving hij adviezen van zijn voor CNN werkende jongere broer. Het bleef niet bij adviezen. Chris deed pogingen om degenen die de gouverneur aanklaagden te bekladden of te intimideren. Zucker hield Chris zolang hij kon de hand boven het hoofd, maar toen bleek dat de anchor had gelogen over zijn rol in de 'verdediging' van broer Andrew, kon Zucker niet anders dan zijn werknemer ontslaan. Chris werd zelf ook beschuldigd van seksueel wangedrag op het werk, wat hij ontkende.Chris Cuomo verliet kwaadschiks zijn werk, en begon een proces om de hand te kunnen leggen op het loon dat CNN hem verschuldigd zou zijn als hij zijn contract had kunnen uitdoen: 18 miljoen dollar.In het onderzoek naar zijn zaak hebben de advocaten van Cuomo nu klaarblijkelijk de bazen van overkoepelend bedrijf WarnerMedia op de hoogte gebracht van de verhouding die zijn gewezen mentor Zucker onderhield met zijn langdurige medewerkster Allison Gollust, tegenwoordig hoofd van de marketingafdeling van CNN. Ze werkt al 20 jaar samen met Zucker, al sinds hun tijd bij NBC. De logica van Cuomo is: als ik geen volledige openheid gaf over mijn adviseursrol voor mijn broer, dan gaf Zucker die evenmin over zijn relatie met Gollust (die, om het heel ingewikkeld te maken, ook een tijdlang voor gouverneur Andrew Cuomo werkte).Dat Zucker en Gollust een relatie hadden was vrij algemeen bekend, ze waren omwille van die relatie allebei gescheiden van vorige partners. Maar ze overtraden de bedrijfsregels door WarnerMedia niet officieel op de hoogte te stellen. Vandaar - officieel- het ontslag van Zucker. Gollust blijft vooralsnog wel bij CNN aan de slag.Rond het ontslag van Zucker vond woensdagavond een woelige en gespannen vergadering plaats tussen journalisten van de zender en de chef van WarnerMedia, Jason Kilar.Nieuwssite Axios wist een bandopname te verwerven van die 40 minuten durende vergadering en publiceerde donderdag enkele fragmenten.Politiek journaliste Dana Bash zei: 'Bij velen van ons heerst het gevoel dat de straf niet evenredig is met het misdrijf'. Kilar weigerde in detail te gaan, maar zei wel dat het ontslag van Zucker een bijproduct was van het onderzoek in de zaak Chris Cuomo.Nieuwsanker Jake Tapper gaf de meest in het oog springende tussenkomst: 'Een buitenstaander die dit bekijkt, zou kunnen zeggen: "Het ziet ernaar uit dat Chris Cuomo zijn slag binnenhaalde. Hij dreigde, Jeff reageerde door te zeggen dat we niet met terroristen onderhandelen. En Chris blies de plaats op." Hoe vermijden we dat dit erop lijkt dat de slechterik wint?'Voor zover het verslag van Axios toont, gaf CEO Jason Kilar niet echt een antwoord op die vraag. Wat laat vermoeden, wat hij ontkende, dat er nog andere beschuldigingen zullen volgen, nog andere lijken uit de kast zullen vallen, al dan niet geserveerd door de advocaten van Chris Cuomo. Een andere mogelijkheid, die Kilar ook ontkende, is dat Discovery van Zucker afwilde en dat het onderzoek naar Cuomo een weg bood om dat ontslag door te drukken.Wat uit de bijeenkomst onrechtstreeks bleek: de door Zucker aangetrokken sterren zien de toekomst in onzekerheid tegemoet.CNN start binnenkort met de streaming service CNN+, die de teloorgang van tv-kijkers moet compenseren. John Malone, de baas van Discovery, heeft al gezegd dat hij een terugkeer wil naar CNN als nieuwszender, 'met echt weer journalisten, wat uniek en verfrissend zou zijn'. Onder verstaan: weg met de commentatoren die nu heel vaak de dienst uitmaken. Ook dat belooft niet veel goeds voor sommige van Zuckers sterren.