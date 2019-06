'China zit in een lastig parket en bluft vooral', aldus Jonathan Holslag over de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.

De Amerikaanse president Donald Trump blaakt weer van zelfvertrouwen tijdens zijn reis door Europa. De Amerikaanse economie heeft een van de sterkste kwartalen van de voorbije vijf jaar achter de rug en het consumentenvertrouwen is sinds begin dit jaar blijven klimmen. Toch staat vast dat de volgende kwartaalcijfers lager zullen uitvallen en dat de gevolgen van de handelsoorlog met China zich zullen laten voelen. Een handelsoorlog treft steevast beide partijen. Het gaat er dan ook niet om wie in zo'n conflict de meeste winst boekt, maar wie het eerst door de knieën gaat. In dat opzicht lijken de Verenigde Staten nog de beste positie in te nemen.

...