Hoe Amerikaanse padvindsters elk jaar meer koekjes verkopen dan Oreo

Vraag de gemiddelde Amerikaan naar thin mintsen hij of zij krijgt een wazige blik in de ogen. De thin mint is een van de populairste koekjes in het land, maar slechts te krijgen tussen januari en april. Dan is het namelijk girl scout cookie-seizoen, en slaan Amerikanen koekjes in alsof de hongerwinter eraan komt. De girl scouts, verenigingen voor meisjes tussen de vijf en achttien jaar die allerlei buiten-activiteiten ondernemen, verkopen al decennialang koekjes om hun activiteiten gedurende het jaar te financieren. Op het eerste gezicht gaat het om schattige meisjes in padvinderpakjes die op openbare plekken koekjes verkopen, maar achter die façade gaat big business schuil. Volgens zakenblad Fortune verkopen de 1 miljoen padvindsters elk voorjaar 200 miljoen dozen koekjes, met een totale omzet van 800 miljoen dollar. Dat is meer dan het merk Oreo (675 miljoen dollar) verkoopt, of de merken Chips Ahoy en Milano (die allebeichocolate chip cookies maken) bij elkaar.

